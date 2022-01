Liga garante que "será intransigente quanto a adiamentos de jogos"

Organismo esteve esta segunda-feira reunido com departamentos médicos dos clubes.

A Liga informou esta segunda-feira que esteve reunida, durante a tarde, com os departamentos médicos dos clubes, num encontro onde deu conta "que será intransigente quanto a adiamentos de jogos, no objetivo máximo de salvaguardar as competições e a conclusão dos presentes campeonatos."

"Os clubes foram informados que os jogos apenas serão recalendarizados em situações absolutamente excecionais, sendo soberano o artigo 46º-A do Regulamento das Competições, votado e aprovado pelas Sociedades Desportivas em Assembleia Geral Extraordinária de 21 de dezembro, artigo que passou a determinar que os jogos são para realizar sempre que um clube tenha, comprovadamente, um mínimo de 13 jogadores (dos quais um guarda-redes)", informou o organismo.

"A Liga Portugal pretendeu, com este novo encontro, reiterar junto dos responsáveis médicos e responsáveis pelo futebol que tudo fará na defesa acérrima das competições cujo valor competitivo, e inerente valor económico, tem de ser acautelado", prossegue, indicando que "com a vacinação da dose de reforço, o futebol profissional está muito perto dos 100% de inoculação, devendo as Sociedades Desportivas saber lidar com o quotidiano frequente da existência de casos positivos nos plantéis, tendo em conta o aumento substancial do número de casos registados no país."