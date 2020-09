Liga foi confrontada com mudança de regras a meio do jogo, explica Sónia Carneiro

Sónia Carneiro, diretora da Liga, em entrevista à RTP, sobre a reunião deste sábado com os clubes e o Feirense-Chaves, adiado na sexta-feira devido a casos positivos de covid-19.

Conclusões da reunião: "A principal conclusão é mesmo a preocupação com aquilo que está a acontecer. Nós definimos um plano muito sério de retoma específica para o futebol profissional e, de repente, fomos confrontados com uma mudança de regras a meio do jogo, digamos, porque já na retoma da I Liga, no fim da época passada, havia um princípio que para nós era intransponível: havendo identificação de casos positivos, não havia obrigatoriedade de isolar todos. Portanto, aqueles iam para isolamento e continuavam. Isto decorre, expressamente, da norma da DGS que está a ser aplicada neste momento e fomos surpreendidos, ontem, por decisões distintas por parte das autoridades".

A DGS é que mudou? "Suponho que não terá sido a DGS. Terão sido as autoridades locais".

Autoridades regionais têm instruções da DGS: "Pois, e esse é um dos grandes objetivos da nossa reunião de segunda-feira, é tentarmos uma uniformização dos procedimentos a nível nacional. Não podemos ter uma decisão no concelho do Porto, uma distinta no concelho de Lisboa, outra em Viseu e outra em Chaves. O futebol profissional é um todo e o que queremos é a aplicação daquilo que já está na norma. A norma 36 da DGS que foi publicada em julho diz expressamente que a identificação de caso positivo não torna obrigatório o isolamento coletivo da equipa. Foi com base neste pressuposto que fizemos o nosso plano e definimos a estratégia de testagem. O futebol profissional deu aqui um exemplo, no ano passado, e está a dar agora: nós estamos a testar todos os elementos dos plantéis, antes do início da competição. Temos aqui um plano de testes precisamente para conseguirmos controlar qualquer tipo de surto. Aparecem dois, três casos positivos, isolamos e conseguimos controlar qualquer tipo de contágio que possa existir dentro daquela equipa."