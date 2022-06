Liga fala em "suspensão plenamente justificada" e diz que os clubes estão com a Seleção

Ratificação do Regulamento Disciplinar para a temporada 2022/23 foi suspensa na Assembleia Geral Extraordinária da FPF.

A Assembleia Geral (AG) Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu esta quarta-feira a ratificação do Regulamento Disciplinar para a temporada 2022/23. No caso da Direção da FPF, estava em causa o artigo sobre a obrigatoriedade da cedência de jogadores à Seleção e suas consequências. Já o Conselho de Disciplina apontou para questões processuais que podem limitar a eficácia da justiça desportiva com a introdução de normas que são inclusivamente ilegais e antiestatutárias.

"A Liga Portugal, bem como todos os delegados à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, foi confrontada esta quarta-feira, pelas 12:01 horas, com o parecer do Conselho de Disciplina da FPF no qual levantava reservas quanto à eventual existência de desconformidades legais nos artigos 225.º, 259.º, 261.º e 276.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal. Da mesma forma, e apesar de ter estado presente nas duas reuniões da Liga onde a questão foi discutida, também a Direção da FPF levantou questões e dúvidas quanto ao artigo 150.º do mesmo Regulamento, cuja discussão e ratificação se encontrava na ordem de trabalhos da Assembleia Geral da FPF, com o ponto a ser suspenso e retomado para discussão e votação numa Assembleia Geral, a realizar-se a 25 de julho. Uma suspensão plenamente justificada para que questões de índole jurídica possam ser avaliadas com a atenção devida", reagiu a Liga no site oficial.

"A Liga Portugal entende que todas as diligências clarificadoras são úteis e desejáveis e não deixará de as levar a cabo. Os clubes sempre estiveram, estão, e estarão junto daquela que é a nossa maior equipa, a Seleção Nacional", vincou ainda o texto.