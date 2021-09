Liga Europeia: Portugal bate Suíça e continua na luta pela final

Jogo decisivo contra Itália marcado para este sábado

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje a Suíça por 3-2, pelo que no sábado vai discutir com a Itália um lugar no jogo decisivo da Superfinal da Liga Europeia, na Figueira da Foz.

Depois do suado triunfo frente à Ucrânia, na quinta-feira, por 7-5, consumado a dois segundos do fim, os pupilos de Mário Narciso ultrapassaram um dos adversários mais difíceis, impondo-se por uma vantagem tangencial na praia de Buarcos.

André Lourenço colocou os lusos em vantagem aos cinco minutos, contudo Hodel empataria no minuto seguinte, resultado que no fim do primeiro período espelhava o equilíbrio entre as equipas.

No segundo parcial, os helvéticos foram mais consistentes, mas as suas duas melhores oportunidades esbarraram no ferro, o mesmo que no início do terceiro e definitivo tempo encaixou um remate de Leo Martins, autor de quatro golos frente aos ucranianos.

Foi precisamente Leo Martins quem, aos 28, recolocou Portugal na frente, com um remate acrobático, porém Stankovic igualou aos 32, num lance em que Elinton Andrade deixou a bola passar por debaixo do seu corpo.

Valeu a Portugal novo pontapé acrobático, de costas para a baliza, agora da autoria de Von, que desfez, definitivamente, a igualdade, no ataque imediato.

Portugal, que é bicampeão em título da Liga Europeia, discute no sábado com a Itália um lugar na final de domingo, reservado aos primeiros de cada grupo.

A outra "poule" é composta pela Rússia, campeã do Mundo, Bielorrússia, Espanha e Polónia.