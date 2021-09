Liga Europeia Feminina: Portugal ganha e acaba em quinto

Redação com Lusa

Triunfo por 2-1 perante a seleção da Ucrânia

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia terminou hoje a Superfinal da Liga Europeia no quinto lugar, ao vencer a Ucrânia por 2-1, na Figueira da Foz.

Na estreia internacional, a seleção feminina, orientada pelo antigo internacional Alan, perdeu com a Inglaterra, por 3-2, e Suíça, por 3-1, ganhando depois à República Checa, por 5-2, terminando em terceiro lugar no grupo. Hoje, na discussão do quinto lugar, averbou o segundo triunfo da sua ainda curta história.

O desafio foi muito equilibrado e, nos dois primeiros períodos, escasso em oportunidades, destacando-se uma bola ao poste enviada pelo conjunto de Leste nos minutos iniciais.

O marcador só funcionou no terceiro tempo, aos 26 minutos, com Kostiuk a aproveitar uma defesa para a frente de Jamila para recarregar com sucesso.

A guarda-redes lusa redimiu-se volvidos dois minutos, num lançamento da linha lateral em que recebeu com um toque e ao segundo, sem deixar a bola cair, rematou forte para um "chapéu" à sua homóloga (1-1).

Aos 32, Joana Meira arriscou um pontapé longo, desde a defesa, e contou com uma má abordagem da guarda-redes rival para consumar a reviravolta, definitiva, no marcador.