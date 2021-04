Liga estuda redução do campeonato para 16 equipas em 2022/23

Organismo emitiu comunicado sobre as propostas saídas do conjunto de reuniões das Jornadas Anuais da Liga Portugal.

A Liga está a estudar a redução da Liga NOS para 16 equipas em 2022/23, anunciou esta quarta-feira o organismo que tutela o futebol profissional, numa súmula das conclusões saídas do conjunto de reuniões dos diferentes grupos de trabalho da instituição liderada por Pedro Proença.

O principal objetivo da possível redução passa por evitar "uma sobrecarga do calendário desportivo, tendo em conta a proximidade do Campeonato do Mundo do Catar, permitindo a preparação do novo ciclo da UEFA 2024-2027".

Em agenda está também a proposta de criação de um play-off entre o 3.º e o 4.º classificado da Liga SABSEG, a ser disputado numa partida, em casa do 3.º classificado - o vencedor disputaria depois um segundo play-off, frente ao 16.º classificado da Liga NOS, estando em disputa o acesso à Liga NOS; o formato seria replicado na Liga 3, competição que vai arrancar na próxima época.

Sob análise está ainda a possibilidade de licenciamento de seis estádios alternativos pela Liga, na eventualidade de surgirem casos de interdições ou suspensões de recintos nos dois principais escalões do futebol português.

Estas e as restantes conclusões apresentadas pelos diferentes grupos de trabalho da Liga serão levadas a Assembleia Geral do organismo, onde serão tomadas decisões sobre as mesmas.