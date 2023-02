Liga divulga todas as inscrições do último dia de mercado. Veja a última atualização

Confira todas as inscrições que entraram na Liga no último dia do mercado de transferências em Portugal.

Lista de documentação apresentada até às 12h30

Eduardo Ageu Almeida Santos - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência internacional

João Victor Tornich - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gonçalo Martim Duarte Malheiros - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Miguel Gomes Correia - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Caue Caruso Alves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Duarte de Barros Mariano de Carvalho - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

David Samuel Custódio Lima - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

Marcos Alberto Zambrano - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Ricardo Almeida Ferreira - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Lista de documentação apresentada até às 18h00

Amir Feratovic - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

Rui Miguel Patrocínio dos Santos - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Pablo Antonio Ortiz Cabezas - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência internacional

Kauan Tome Firmino Silva - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Cedência temporária

Carlos Emiro Garces Torres - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gilson Benchimol Tavares - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

João Pedro Moreira Teixeira - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Brandon Aguilera Zamora - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

José Manuel Bica Reis - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência internacional

Boubacar Fofana - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Alhassane Sylla - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Allison Patrick Oliveira de Souza - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Vinícius Réquia Machado - Clube Desportivo Nacional - Futebol, SAD - Transferência internacional

Hernâni Infande Tchuda da Silva - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Eulánio Angelo Chipela Gomes - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Cedência temporária

Ousmane Diomande - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência internacional

Laurindo Dilson Maria Aurélio - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Bruno Viana Willemem da Silva - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

João Marcos Lima Cândido - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Roberto Carlos Hinojoza Marin - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Lista de documentação apresentada até às 21h00

Ronaldo Camará - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Lucas Cicero Belo - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Luan Figueiroa Brito - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência internacional

Leandro José Ribeiro Tipote - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Cedência temporária

Semeu Commey - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Tiago Miguel Hora Ribeiro - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Harramiz Quieta Ferreira Soares - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Eduardo Ageu Almeida Santos - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Yony Alexander Gonzalez Copete - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Rodrigo Ribeiro Valente - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Cedência temporária

John Christain Kelechi - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Fabrício Santos Simões - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência nacional

José Vítor dos Santos da Silva - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Joe-Loic Affamah - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Bernardo Soeiro Mendes Caldeira - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência nacional

Lista de documentação apresentada até às 24h00

Hector Bellerin Moruno - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência internacional

António Luís Cavaco Silva de Sá Montez - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Revalidação

Sérgio Emanuel Fernandes da Conceição - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Hyppolite Orelien Ekanga Ondoa - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Rafik Guitane - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gabriel Castro Luz Carvalho - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Manuel Jorge Silva - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência nacional

Bohdan Isachenko - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência nacional (júnior)

Francisco Pedro Tiago e Silva - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência nacional

Felix Alexandre Andrade Sanches Correia - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência internacional

Helio Sandro Oliveira Alves Varela - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Rodrigo Vale Pereira - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência nacional

Davis Silva do Nascimento - Portimonense - Futebol, SAD - Cedência temporária

João Diogo Alves Rodrigues - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Cedência temporária

Weslei Luís Silva Ferreira - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Setigui Guillaume Karamoko - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Manuel José Farinha de Figueiredo - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Gabriel Gonçalves de Souza - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Mohamed Cheick Ali Toure - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência nacional