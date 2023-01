Liga divulga primeira lista de jogadores inscritos no derradeiro dia de mercado

Confira a lista de jogadores inscritos na Liga no último dia de mercado.

Os clubes portugueses das competições profissionais de futebol concretizaram esta terça-feira cinco contratações internacionais e três renovações até às 12h00, segundo o primeiro balanço do fecho do mercado de transferências da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O Santa Clara inscreveu o médio Ageu, proveniente dos brasileiros do Cruzeiro, o Portimonense o defesa brasileiro Alemão, que integrava os sub-20 do Corinthians, e o Estoril Cauê Caruzo Alves, ex-São Paulo, de acordo com a lista divulgada às 14h00, que conta ainda com a inscrição do avançado júnior norte-americano Marcos Zambrano pelo Benfica.

Ainda entre os emblemas da I Liga, regista-se o regresso do médio Duarte Carvalho ao Estoril, depois de ter estado, na primeira parte da temporada, no Torreense.

O defesa direito brasileiro Pastor foi inscrito pelo Farense, um dia depois de o segundo classificado da II Liga o ter apresentado oficialmente.

O último dia do mercado de inverno foi ainda aproveitado pelo Arouca, da I Liga, para formalizar a renovação de contratos com os juniores Gonçalo Malheiros, Miguel Correia e Ricardo Ferreira.

O segundo prazo de inscrições da época 2022/23 termina às 24h00.

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Eduardo Ageu Almeida Santos - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência internacional

João Victor Tornich - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gonçalo Martim Duarte Malheiros - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Miguel Gomes Correia - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Caue Caruso Alves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Duarte de Barros Mariano de Carvalho - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

David Samuel Custódio Lima - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

Marcos Alberto Zambrano - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Ricardo Almeida Ferreira - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)