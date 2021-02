Liga de clubes recebeu 36 pedidos de inscrição até às 21h00

Na terceira atualização, publicada às 22:00, foram apresentados mais 11 pedidos de inscrição de jogadores, sete revalidações de contrato, três transferências e uma cedência.

A Liga recebeu a documentação associada a 36 pedidos de inscrição de jogadores até às 21h00 desta segunda-feira, no dia de encerramento do mercado de transferências em Portugal.

Na terceira atualização, publicada às 22:00, foram apresentados mais 11 pedidos de inscrição de jogadores, sete revalidações de contrato, três transferências e uma cedência.

Na I Liga, o Sporting renovou com o defesa brasileiro Hevertton Santos, o Portimonense garantiu o médio francês Denis Poha, por empréstimo do Vitória de Guimarães, o Marítimo contratou o defesa sueco Tim Söderström, que representava o Hammarby, e o Paços de Ferreira renovou com o médio ainda júnior Tomás Rosete.

No segundo escalão, o Cova da Piedade garantiu os defesas Bruno Alves e Cristiano, enquanto o Leixões renovou com os defesas Abel Silva e Hélder Morim, o médio Nuno Pedras e os avançados Ricardo Ferreira e Papalelé.

Na segunda atualização do dia, publicada às 19:00, o organismo indicou mais 18 pedidos de inscrição, 10 deles transferências, quatro cedências, duas renovações e ainda duas inclusões em plantel.

O Benfica contratou o defesa Lucas Veríssimo ao Santos, do Brasil, e incluiu ainda o defesa Conti, que regressa após empréstimo aos mexicanos do Atlas, enquanto o Sporting garantiu o regresso do lateral internacional português João Pereira.

O Nacional garantiu o regresso ao futebol português do médio Éber Bessa, que representava o Botafogo, do Brasil, enquanto o Gil Vicente assegurou o regresso do lateral Paulinho, que representava os gregos do AEK e o avançado Pedro Marques, emprestado pelo Sporting.

Ainda na I Liga, o Marítimo contratou o defesa cipriota Andreas Karo, ex-jogador do Salernitana de Itália, o Rio Ave assegurou o lateral esquerdo Sávio, que representava os brasileiros do Atlético Mineiro, o Portimonense integrou no plantel o avançado Iury Castilho, que regressa de empréstimo ao Renofa Yamaguchi do Japão, e o Vitória de Guimarães renovou com os defesas Mamadou Tounkara e Sílvio.

Quanto às equipas do segundo escalão, a Académica contratou o guarda-redes sérvio Vladimir Stojkovic, o Cova da Piedade assegurou o defesa Alex Freitas, o Vizela garantiu o médio Raphael Guzzo e a Oliveirense o avançado angolano Wilson Kenidy.

Já o Mafra assegurou o defesa sérvio Dejan Kerkez, por empréstimo do Marítimo, o Estoril Praia garantiu o ingresso, por empréstimo do Tondela, do médio João Mendes e o Covilhã o médio Bernardo Martins por empréstimo do Paços de Ferreira.

Até às 12:30, o organismo tinha já registado quatro transferências internacionais, uma inclusão no plantel e duas cedências.

Entre equipas da I Liga, o Famalicão contratou o médio Lucas Henrique, ex-jogador do Figueirense do Brasil, enquanto o Marítimo "assegurou" o atacante Sassá, ex-futebolista do Cruzeiro.

Já o Moreirense inscreveu no plantel o defesa Sori Mané, que na temporada passada já representava os cónegos.

O organismo que gere o futebol profissional divulgou ainda que, entre 30 e 31 de janeiro, foram rececionados nove pedidos de inscrição, dois do principal escalão, do Rio Ave e do Paços de Ferreira, e seis do Casa Pia e um da Académica, ambos da II Liga.

A LPFP prevê comunicar novas atualizações às 00:30 de terça-feira, com os contratos recebidos até às 23:59 de hoje.