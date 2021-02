Liga de clubes recebeu 13 pedidos de inscrição até às 18h00

A LPFP prevê comunicar novas atualizações às 22h00, com os contratos recebidos até às 21h00, e às 00h30 de terça-feira, com os contratos recebidos até às 23h59 de segunda-feira

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu esta segunda-feira a documentação associada a 13 pedidos de inscrição de jogadores até às 18h00, no dia de encerramento do mercado de transferências em Portugal.

Na segunda atualização do dia, publicada às 18h30, o organismo indicou mais quatro transferências e duas cedências.

Apenas uma equipa da I Liga registou a inscrição de um jogador entre as 12h30 e as 18h00, o Nacional, que garantiu o regresso ao futebol português do médio Éber Bessa, que representava o Botafogo, do Brasil.

Quanto às equipas do segundo escalão, a Académica contratou o guarda-redes sérvio Vladimir Stojkovic, o Cova da Piedade assegurou o defesa Alex Freitas e o Vizela garantiu o médio Raphael Guzzo.

Já o Mafra assegurou o defesa sérvio Dejan Kerkez, por empréstimo do Marítimo, e o Estoril Praia garantiu o ingresso, por empréstimo do Tondela, do médio João Mendes.

Até às 12h30, o organismo tinha já registado quatro transferências internacionais, uma inclusão no plantel e duas cedências.

Entre equipas da I Liga, o Famalicão contratou o médio Lucas Henrique, ex-jogador do Figueirense do Brasil, enquanto o Marítimo "assegurou" o atacante Sassá, ex-futebolista do Cruzeiro.

Já o Moreirense inscreveu no plantel o defesa Sori Mané, que na temporada passada já representava os cónegos.

O organismo que gere o futebol profissional divulgou ainda que, entre 30 e 31 de janeiro, foram rececionados nove pedidos de inscrição, dois do principal escalão, do Rio Ave e do Paços de Ferreira, e seis do Casa Pia e um da Académica, ambos da II Liga.

A LPFP prevê comunicar novas atualizações às 22h00, com os contratos recebidos até às 21h00, e às 00h30 de terça-feira, com os contratos recebidos até às 23h59 de segunda-feira.