Liga de clubes anuncia ajustes na estrutura após reunião em Évora

Helena Pires passa a assumir as funções de Diretora Executiva Coordenadora, numa equipa que inclui ainda Rui Pereira Caeiro e Vasco Pinho

Os órgãos sociais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) validaram esta sexta-feira uma alteração na composição da direção executiva, com a saída de Tiago Madureira e entrada de Vasco Pinho, em reunião realizada em Évora.

Ligada ao futebol profissional há mais de 20 anos, Helena Pires passa a assumir as funções de Diretora Executiva Coordenadora, numa equipa que inclui ainda Rui Pereira Caeiro e Vasco Pinho.

"A Liga Portugal, sempre com a meritocracia como ideia-chave, continua a seguir o caminho rumo à igualdade de género, semanas depois, por exemplo, da eleição de Alexandrina Cruz para a presidência do Rio Ave", ilustrou o organismo.

A direção executiva tem como principal missão a implementação dos recém-aprovados plano de atividades e orçamento para a época 2023/24.

Os órgãos sociais liderados por Pedro Proença focaram-se nos "grandes desafios" expressos no Plano Estratégico 2023-2027, que foi elaborado em conjunto com a consultora EY e em articulação com todas as sociedades desportivas.

"Ciente dos desafios que o futuro reserva e na resposta ao quadro de exigência que se coloca ao futebol profissional português, a composição da atual Direção é o reflexo da união e da coesão que conduziram todo o recente processo eleitoral", refere o organismo.

A direção é composta por representantes de Arouca, Benfica, FC Porto, Sporting e Braga, da Liga, bem como do AVS, Tondela e Torreense, da II Liga, com elementos que "garantem as competências e experiência no sentido de alavancar os fatores de competitividade desta indústria".

"Esta primeira reunião da nova direção da Liga Portugal abre o caminho da sua afirmação como grande motor de desenvolvimento do futebol profissional em Portugal", reforça a Liga de clubes.

Do encontro de hoje resultou ainda a decisão de criar a Comissão de Ética e Integridade, "num prometido reforço das políticas de Compliance e de verificação prévia de idoneidade".

Esta comissão é composta por elementos de "reconhecida qualificação técnica" na sua área profissional, nomeadamente Fernando Torrão, diretor e professor associado da Faculdade de Direito, Hemano Correia, diretor executivo da Associação Portuguesa de Certificação (APCER), e Raquel Esperança, sócia-gerente da Horwath & Associados, SROC, Lda.

Da reunião saiu igualmente a nomeação do novo Conselho de Administração da Fundação do Futebol, que terá Pedro Proença como presidente, Nuno Gomes como "vice", enquanto Alan Osório, Domingos Paciência, Helena Costa, Nélson Pereira e Oceano Cruz serão os vogais.

De igual modo, foi reconhecido o estatuto de Senadores da Fundação do Futebol a António Oliveira, António Simões e Manuel Fernandes.