Demitiu-se no início deste mês de outubro.

A Liga aprovou, esta quinta-feira, um voto de louvor a Sónia Carneiro, ex-diretora executiva, que terminou este mês a ligação ao organismo, em "reconhecimento pelo inexcedível trabalho desenvolvido desde 2016 em prol do futebol profissional".

Sónia Carneiro entrou para a Liga em 2015, para as funções de assessora jurídica, assumiu pouco depois o cargo de diretora executiva com a mesma tutela e subiu na hierarquia, para coordenadora da Direção executiva, em 2018.

Graças ao seu papel agregador em áreas relevantes, em que a diplomacia mais musculada obrigava a compromisso entre os emblemas mais poderosos, libertou o presidente de conflitualidades constantes, próprias do futebol profissional.

Ao mesmo tempo, tinha nas mãos as áreas e dossiês mais "quentes" da Liga, nomeadamente a organização e estratégia do Executivo para as assembleias gerais e alterações regulamentares. Foi, também, quem dinamizou áreas de desenvolvimento, como as pós-graduações em Gestão e Comunicação no futebol. Nas últimas duas temporadas, dirigiu todas as operações da Final Four da Taça da Liga.

Foi a segunda saída do Executivo presidido por Pedro Proença em cerca de três meses, contando com a demissão de outra diretora executiva, Susana Rodas, responsável pela área do Marketing e valorização de marca.