Liga apresentou Plano Estratégico 2023-27 ao Vitória

António Miguel Cardoso, presidente do clube minhoto, esteve reunido com a direção da Liga.

A Liga esteve esta quinta-feira reunida com a direção do Vitória, representada pelo presidente António Miguel Cardoso. Pedro Proença "apresentou e prestou esclarecimentos sobre o Plano Estratégico 2023-27, aprovado em reunião de direção da Liga Portugal no passado dia 14 de abril", segundo informa o organismo que tutela o futebol profissional no site oficial.

"O conjunto minhoto foi um de vários emblemas que já aceitou o convite endereçado pelo presidente da Liga Portugal, que, através de carta, se colocou à disposição das Sociedades Desportivas para sessões de apresentação e esclarecimento do Plano Estratégico 2023-27 - elaborado em parceria com a EY -, que se sucederão ao longo das próximas semanas", informou ainda.