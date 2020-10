Liga aponta a 30% de lotação nos estádios e fala em "arrepio" nos Açores

Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga, fez um balanço do primeiro teste-piloto do regresso dos adeptos aos estádios em Portugal.

A Liga, através da diretora-executiva Sónia Carneiro, fez esta quarta-feira um balanço do primeiro teste-piloto do plano de reintrodução de adeptos nos estádios nas competições profissionais, que ocorreu no sábado, no encontro entre Santa Clara e Gil Vicente, referente à terceira jornada da I Liga 2020/21.

"Tivemos 10 setores abertos, circuitos marcados no chão e com sinalética visível para orientar as pessoas nos caminhos que podiam seguir e marcações para as distâncias de segurança. Na saída tivemos no speaker um pivô importante para explicar o procedimento, a saída foi feita bancada a bancada e com o apelo para que as pessoas se mantivessem o maior tempo possível no seu lugar, mesmo no intervalo para continuarem sentados. Na entrada foi medida a temperatura de todos os espectadores e todos os intervenientes do jogo, felizmente não houve nenhuma situação em que se tivesse de mandar alguém para casa, que era o que estava previsto caso fosse necessário", assinalou Sónia Carneiro, admitindo um "arrepio coletivo" no momento da entrada das duas equipas no Estádio de São Miguel:

"A entrada das equipas com o público a aplaudir deu-nos um arrepio. O espetáculo só vale a pena se tiver os adeptos presentes", afirmou a diretora-executiva na Liga, apontado aos 30 por cento de lotação após os testes-piloto e a reunião marcada para dia 19 de outubro, entre a Liga e o Governo."

"Vamos ter mais quatro testes-piloto e depois haverá a reunião de dia 19. Nesta primeira fase, temos o objetivo de avançar para uma lotação de 30 por cento nos estádios", asseverou Sónia Carneiro.

Esta quarta-feira há novo teste-piloto com o Portugal-Espanha, no Estádio José Alvalade, que terá a presença de 2500 adeptos nas bancadas. Na quinta-feira, o Ac. Viseu-Académica também terá adeptos, seguido do Portugal-Suécia (dia 14) e do Feirense-Chaves (dia 15).