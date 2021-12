Liga anuncia Assembleia Geral para alterar regulamento após o Belenenses-Benfica

Belenenses entrou em campo contra o Benfica com nove jogadores

A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira ter agendado uma Assembleia Geral extraordinária para 21 de dezembro com vista a "discutir e votar alterações ao Artigo 46.º do Regulamento de Competições".

Na prática, estará em cima da mesa as "alterações regulamentares imediatas" que impeçam a repetição do ocorrido no Belenenses-Benfica, partida da Liga Bwin disputado a 27 de novembro.

Recorde-se que a ideia passa pela alteração alteração ao Artigo 46º do Regulamento de Competições, "com o propósito de impor o adiamento de um jogo sempre que um dos clubes não tenha, comprovadamente, um número mínimo de 13 jogadores disponíveis (dos quais 1 guarda-redes), ao invés do número mínimo de sete jogadores atualmente em vigor."

A reunião terá lugar na sede da Liga Portugal, no Porto, a partir das 9h30