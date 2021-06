Liga 3: já há clubes apurados, mas há muito a fazer para jogar nesta prova

Manual de licenciamento prevê cumprimento de várias regras, entre as quais se destacam condições que os estádios devem ter e que exigem investimentos.

A Liga 3 já tem os 24 apurados, mas para alguns clubes há ainda muito a fazer. Cumprido o licenciamento, dividido entre os requisitos relacionados com a transparência das SAD/SDUQ e dos parâmetros financeiros, como a declaração de inexistência de dívidas a jogadores e ao fisco, o regulamento obriga a uma série de especificidades, entre as quais a existência de uma zona de media, com uma plataforma para o operador televisivo no centro da bancada, outra num dos topos e lugar para duas câmaras de fora de jogo, zona de entrevistas rápidas, uma sala destinada à organização do jogo, posto médico com, entre outros, desfibrilhador "certificado e licenciado", iluminação artificial de 800 lúmens para a transmissão de jogos à noite, instalações para o controlo antidoping e estádios que devem ter uma lotação não inferior a 1000 lugares "sentados e encadeirados".

Ora, se para Oliveirense e Vilafranquense, despromovidos da Liga SABSEG, isso não é um problema, para outros emblemas amadores ou semiprofissionais, com estádios arcaicos, há muito a fazer. É o caso do Pevidém, que poderá começar a época em casa emprestada. "Treinámos à noite com 50 lúmens. Ainda nos faltam 750... Precisamos de um relvado para os treinos ou de garantir que este esteja em boas condições. Não temos sala de controlo antidoping e os balneários precisam de intervenções. É necessário um investimento de 140/150 mil euros e estamos a dialogar com a autarquia. Poderemos começar a época na Pista Gémeos Castro (Guimarães), mas também temos o estádio do Aves como alternativa", esclarece Fina, diretor desportivo. "A Câmara vai mudar o relvado e iremos remodelar os balneários. Sobre a iluminação, vamos procurar não fazer jogos à noite", informou Paulo Viage, presidente do Montalegre.

O Caldas, explica o líder Jorge Reis, precisa de construir uma sala antidoping, uma para conferências de imprensa e uma zona de imprensa. A iluminação já tinha sido reforçada esta época.