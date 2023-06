Líder da APAF não abdica da "independência da arbitragem"

Reação de Luciano Gonçalves à proposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em criar de uma entidade externa que possa gerir a arbitragem.

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), reagiu com prudência à proposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em criar de uma entidade externa que possa gerir a arbitragem nas competições profissionais.

"Tudo o que seja para defender os árbitros e para que possamos ter independência na arbitragem estaremos de acordo. Mas é importante perceber em que moldes é que funcionará essa alteração e o que está pensado", disse Luciano Gonçalves, à margem da tomada de posse de Pedro Proença, para mais um mandato da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O líder da associação de árbitros de futebol considerou positivo que a FPF "tenha dado o mote para lançar a discussão", mas lembrou que é um tema que necessita de uma análise prolongada.

"É impensável estar a lançar um projeto a curto prazo, pois, como tudo na vida, quando as coisas são feitas à pressa, os resultados podem não ser os melhores. Iremos sempre defender a independência da arbitragem", reforçou.

Luciano Gonçalves mostrou-se satisfeito por ser o Conselho de Arbitragem da FPF a liderar o grupo de trabalho que vai elaborar a proposta, confirmando que a APAF também foi chamada a envolver-se no debate. "Entendo como uma valorização do trabalho do Conselho de Arbitragem, e também me deixa satisfeito estarmos envolvidos no processo. Mas é, ainda, tudo muito embrionário. Temos de ver se pode ser igual ao modelo inglês ou alemão e perceber qual a moldura legislativa que o permita", acrescentou.

A Federação Portuguesa de Futebol propôs esta terça-feira a criação de uma entidade externa que possa gerir a arbitragem nas competições desportivas profissionais, que obrigará a alterações nas normas que regulam a gestão da função de arbitragem em vigor.

O objetivo da proposta, pode ler-se em comunicado daquela entidade sediada em Oeiras, distrito de Lisboa, é criar "uma nova resposta" para esta tarefa, e aproximar esta entidade externa do modelo "que já sucede em outros países".

Na opinião da FPF, isto permitirá "utilizar ferramentas e mecanismos legais que garantam a constituição e desenvolvimento do quadro de árbitros mais adequado".

Para elaborar a proposta foi criado grupo de trabalho liderado pelo presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, fazendo ainda parte a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que serão "convidados de imediato", tendo a FPF informado a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e os sócios federativos.