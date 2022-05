Leonel Pontes, treinador do Covilhã: "O melhor jogador deles foi o guarda-redes"

Declarações do treinador Leonel Pontes após o jogo entre o Alverca e o Covilhã (0-0), da primeira mão do play-off de acesso à II Liga SABSEG

Sobre o jogo: "O melhor jogador deles foi o guarda-redes, mas isto é futebol. À medida que o tempo foi também avançando conseguimos chegar junto da baliza adversária e tivemos duas situações. Demos a oportunidade ao Arnold de ser titular pelo jogo que fez contra o Estrela da Amadora e para não mudar muito a linha defensiva."

O factor casa: "Só há vantagens em jogar em casa, o próximo jogo vai ter um grau de dificuldade elevado associado às emoções que têm que ver com o jogo, que é uma finalíssima. Há que jogar com o coração, mas também com a cabeça, porque o futebol joga-se com os pés, mas há que usar um pouco a cabeça pois joga-se com os pés, mas pensa-se com a cabeça."

Apoio: "É fundamental ter uma bancada cheia para ajudar a equipa a manter-se nesta divisão e depois podermos desfrutar deste campeonato extremamente difícil. Não há foguetes nenhuns, há um jogo para fazer, acima de tudo."