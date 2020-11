Leixões homenageou Vítor Oliveira com memorial e coroa de flores

Presidentes do clube e da SAD, assim como os capitães de equipa, marcaram presença na homenagem ao treinador que faleceu no sábado.

Decorreu este domingo, durante a manhã, um momento de homenagem emotiva a Vítor Oliveira no memorial situado junto ao Estádio do Mar, reduto do Leixões.

Marcaram presença cerca de 150 pessoas, com o momento alto a chegar quando os presidentes de clube e SAD - Jorge Moreira e André Castro -, juntamente com os capitães da equipa de Matosinhos, Beto e Pedro Pinto, colocaram uma coroa de flores no local.

Foi ainda respeitado um minuto de silêncio em memória do treinador que faleceu no sábado, aos 67 anos.