Kalindi ia ser pai. Clubes e jogadores lançam iniciativa para ajudar a família

A notícia do falecimento de Kalindi, no domingo, foi recebida com muita tristeza pelos ex-colegas e pelos clubes por onde o futebolista passou, designadamente em Portugal. O momento tornou-se ainda mais delicado pelo facto do lateral-direito estar prestes a ser pai.

Dessa forma, e com o intuito de ajudar a família do jogador brasileiro, Nuno Ribeiro, massagista do Penafiel, com o parecer de Rafa Sousa, ex-capitão do Penafiel, e Fernando Andrade, jogador do FC Porto, tiveram a iniciativa de criar uma conta para, posteriormente, ajudar monetariamente a esposa de Kalindi nesta fase tão delicada.

A esta causa juntaram-se, ainda, os ex-colegas de equipa do Penafiel, Nacional e Académica, com os respetivos capitães a darem a cara. Vítor Gonçalves e João Camacho nos madeirenses e Traquina nos estudantes. Os clubes, esses, também fizeram questão de se associar a esta iniciativa de forma a prestar uma última homenagem ao lateral-direito que perdeu a vida aos 28 anos. O NIB da conta vai estar disponível do dia 18 a dia 28 de abril. Posteriormente, a conta será encerrada e todo o montante acumulado vai ser, imediatamente, transferido para a conta da esposa do atleta.

"É uma forma de homenagearmos o Kalindi e poder ajudar alguém que ele vai deixar cá, numa fase tão difícil como esta. O nosso objetivo é ajudar a esposa dele a ter alguma estabilidade e uma gravidez tranquila. Acreditámos que desta forma o Kalindi vai ficar satisfeito", explicou Rafa Sousa que neste momento também é vice-presidente do Cête (AF Porto), emblema que também se mostrou solidário para contribuir para esta iniciativa.

Aos olhos do ex-capitão penafidelense, Kalindi era "um rapaz com um coração enorme, muito humilde e sempre de sorriso no rosto". "Era um elemento determinante no balneário, era o animador, tinha sempre alguma coisa para dizer. Por isso é que tem tanta estima e consideração de todos os ex-colegas. Foi uma grande perda para todos", contou Rafa Sousa.