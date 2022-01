Juniores: Benfica empata com Sporting e conquista a Zona Sul

Benfica conquistou a Zona Sul ao empatar com o arquirrival Sporting

Águias já não podem ser destronadas do primeiro lugar, dado o número de pontos que faltam disputar. Leões desperdiçaram a hipótese de levar a decisão para a última jornada



Em jogo de acerto de calendário, o Benfica conquistou a divisão Zona Sul do campeonato nacional de juniores, a uma jornada do fim, ao empatar com o Sporting, a um golo (1-1), esta terça-feira, na Academia de Alcochete.

Separados por quatro pontos antes do dérbi da 19.ª jornada da prova, os leões desbloquearam o nulo frente às águias por Luís Gomes, aos 15', mas essa vantagem não teve muita duração: aos 29', Franculino Djú restabeleceu a igualdade.

Para ficar já em posse absoluta do primeiro lugar, dado que restam três pontos em disputa, o Benfica necessitou de suportar, reduzido a dez elementos, o maior volume ofensivo do Sporting, por força da expulsão de João Veloso, aos 86'.

Definido o empate, o Benfica passou a somar 50 pontos no primeiro lugar da Zona Sul do campeonato nacional de juniores, enquanto o Sporting, que não conseguiu levar a decisão para a última jornada - caso vencesse -, é segundo, com 46 pontos.