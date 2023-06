José Gomes Mendes eleito presidente da MAG da Liga: "Enorme responsabilidade"

Ocupa um cargo que era de Mário Costa, investigado por tráfico de seres humanos.

José Gomes Mendes foi esta sexta-feira eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, ocupando agora um cargo do qual se demitiu Mário Costa, investigado por suspeitas de tráfico de seres humanos.

Candidato único, José Gomes Mendes, 61 anos, tomou de imediato posse para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27. O professor catedrático desempenhou o cargo no primeiro mandato de Pedro Proença na presidência da direção da Liga, tendo, no entanto, saído para ocupar um posto governamental.

"A Liga Portugal é a face de uma das dimensões da nossa vida em sociedade de que mais nos orgulhamos: o desporto e, em particular, o futebol. A comunidade que se desenvolve em torno da Liga, nomeadamente os clubes seus associados que participam em competições profissionais, partilha de um quadro nuclear de valores bem expresso nos seus estatutos, como a legalidade, a ética, a lealdade e a verdade desportiva. É por isso que integrar este grande movimento do futebol português é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade", considerou.



"Na Liga convergem o talento e o espetáculo desportivo. A competição está na natureza da sua existência, razão pela qual a credibilidade, o respeito pela diferença e a grandeza na condição de vencedor ou de vencido são pedras basilares. Hoje, a Liga Portugal é uma realidade bem diferente daquela que conheci há oito anos. Tornou-se mais profissional, mais transparente, mais funcional e mais sustentável. O seu modelo de governação é inclusivo e beneficia da entrega e do compromisso dos clubes, quer na Direção, quer nas Assembleias Gerais. Inquestionavelmente, a Liga acompanha e estimula o extraordinário acréscimo de qualidade do nosso futebol, ao nível da competição, dos atletas e dos treinadores, mas também na governação das sociedades desportivas. Integrar os órgãos sociais da Liga Portugal é aceitar fazer parte de um projeto mobilizador, que envolve todo um setor económico relevante, uma atividade de excelência internacional e uma responsabilidade para com um público que atravessa toda a sociedade portuguesa. Por isso, esta é uma casa que vê com normalidade o escrutínio permanente, pois a transparência é um dom das organizações fortes e sustentáveis.", completou.