José Couceiro não tem dúvidas: "Sucesso da Liga Revelação está à vista"

Liga Revelação arranca esta quarta-feira e José Couceiro, Diretor Técnico Nacional, destaca, a O JOGO, o sucesso da competição.

1 A Liga Revelação vai para a sua quarta edição. É já quase como uma marca registada no futebol português?

-Sem dúvida. A Liga Revelação tem cumprido em absoluto os propósitos para que foi criada: um espaço de afirmação e desenvolvimento do jovem jogador. Sempre identificámos a necessidade de ir ao encontro das pretensões dos atletas, que saindo do escalão júnior reclamavam um patamar de competição onde pudessem continuar o seu processo de crescimento. Essa evolução tinha de ser feita num espaço de maior exigência, que fosse uma realidade desportiva e competitiva mais próxima daquilo que teriam de enfrentar como profissionais de futebol. Esse espaço foi criado e o sucesso está à vista, com o aproveitamento que tem sido feito dos jogadores que têm competido na Liga Revelação.