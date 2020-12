Jornalista da polémica com Jorge Jesus faz história em Portugal

Rita Latas, de 27 anos, será a primeira mulher a narrar um jogo da I Liga em Portugal.

Rita Latas, jornalista da Sport TV que esteve em foco ao longo da última semana devido à polémica que envolveu o treinador do Benfica, Jorge Jesus, vai alcançar um marco histórico na televisão portuguesa.

A repórter, de 27 anos, vai tornar-se na primeira mulher a narrar um jogo da I Liga: acontecerá no domingo, às 20h00, no encontro entre Belenenses SAD e Braga, referente à nona jornada.

No final do Marítimo-Benfica, da oitava jornada da I Liga, Rita Latas, jornalista da Sport TV destacada para a entrevista rápida questionou Jorge Jesus sobre a qualidade de jogo do Benfica. Perante a pergunta, Jesus respondeu: ""Não tenho a mesma opinião que você. Também é natural, porque você não sabe o que é muita qualidade sobre futebol, mas pronto", disse antes de centrar-se na análise ao jogo.

Antes do jogo da Liga Europa frente ao Lech Poznan, Jesus rejeitou qualquer tipo de conotação machista nas suas palavras, lembrando os tempos em que trabalhou no Brasil, onde conviveu com diversas jornalistas de desporto.