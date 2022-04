Jornadas Anuais da Liga encerram com apresentação de 46 propostas

Segundo a Liga, as conclusões serão levadas ao Grupo de Trabalho Regulamentar, que apresentará as propostas para alteração dos respetivos Regulamentos da Liga.

As 24 sociedades desportivas das primeira e segunda ligas estiveram reunidas esta quarta-feira no auditório do Estádio José Alvalade, reunião que incluiu a apresentação dos nove grupos de trabalho.

Na sequência das diversas reuniões mantidas pelos nove grupos de trabalho, foram apresentadas as conclusões e as propostas de alterações regulamentares, que surgiram de mais uma época de trabalho comum entre o organismo que tutela o futebol profissional e as sociedades desportivas.

As principais propostas e conclusões:

Grupo de Trabalho das Competições

- Encontrar uma alternativa à ausência de competição durante o período do Mundial do Catar nos modelos competitivos, nomeadamente através de uma adaptação do formato da Allianz CUP;

- Remodelação do modelo de categorização dos Estádios e valorização das infraestruturas em versão qualitativa;

- Uniformizar Guia de Relvados, Guia de Infraestruturas e Manual de Licenciamento num só documento;

- Reformulação do Artigo 60 do Regulamento de Competições, relativo ao acesso e permanência no recinto do jogo e balneários;

- Implementação da Plataforma de Licenciamento e Portal de Clubes, em fase de teste na época 2022-2023, tendo em vista a implementação definitiva em 2023-24.

Grupo de Trabalho de Conteúdos e Media

- Produção do Manual de Realização Televisiva, numa aposta de melhoria do produto televisivo;

- Implementação da Plataforma de Acreditação já na época 2022-23;

- Realização de conteúdos diferenciados na Liga Portugal bwin e na Liga Portugal SABSEG produzidos pela Liga TV e posterior distribuição ao Broadcaster e Órgãos de Comunicação Social;

- Recomendação de realização de pre-match nos jogos da Liga Portugal bwin;

Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social

- Melhoria das acessibilidades aos Estádios para pessoas com deficiência, nomeadamente no processo de bilhética, trajetos a percorrer, lugares de estacionamento e instalações;

- Dinamização de práticas de sustentabilidade ambiental junto dos adeptos;

- Promover a adoção de práticas que suportem a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030;

- Amplificar ações de Responsabilidade Social pelas Sociedades Desportivas através da Fundação do Futebol - Liga Portugal;

- Autonomização da Responsabilidade Social, tendo em conta o Estatuto de Utilidade Pública, benefícios fiscais e a inclusão de novos públicos.

Grupo de Trabalho de Financeiro

- Efetuar follow-up dos valores em aberto e considerados no processo do Totonegócio e acompanhar informação junto da FPF;

- Proporcionar uma distribuição justa e equitativa para o Futebol Profissional da, cada vez maior, receita obtida com as apostas desportivas;

- Acompanhar e sensibilizar a concretização das propostas de fiscalidade, de forma a potenciar impacto financeiro positivo para as Sociedades Desportivas;

- Implementação da Plataforma de Licenciamento Financeiro, com início a 1 de julho de 2022;

- Estabelecer critérios de elegibilidade e resgate do Fundo de Solidariedade da UEFA;

- Obter, juntamente com as Sociedades Desportivas, contributos para o programa Crescer 2024, lançado pela FPF, com vista a potenciar o Futebol e a sua recuperação;

- Analisar uma potencial solução de oportunidade para a elaboração de um programa centralizado de financiamento aos clubes.

Grupo de Trabalho de Planeamento Estratégico

- Analisar o impacto do Anuário no Futebol Profissional e melhorar a sua estrutura, tendo em vista a antecipação da elaboração do documento;

- Criação de um Centro de Estudos e Investigação da Liga Portugal, em estreita articulação com o meio académico;

- Analisar as áreas de negócio previstas e identificar novas formas de rentabilização do novo edifício da sede da Liga Portugal;

- Identificar e monitorizar as principais entidades e linhas de incentivo existentes.

Grupo de Trabalho de Marketing e Comercial

- Criação de três novas propriedades de "notoriedade / exposição de marca" para exploração comercial das Sociedades Desportivas;

- Atualização de dois momentos de "experiências" para exploração das Sociedades Desportivas (premium access) e Liga Portugal (entrada bola);

- Atualização de temas relacionados com equipamentos;

- Definição de critérios de avaliação para cada uma das áreas de atuação no projeto de Consultoria, assim como a partilha de boas práticas e iniciativas das Sociedades Desportivas;

- Criar a necessidade de melhorar a imagem e perceção pública da Liga Portugal, enquanto setor/indústria;

- Identificação e criação de modelos de licenciamento coletivos (para produtos digitais e outros), que possam ser explorados de forma centralizada;

- Propostas de alterações regulamentares relativas aos eSports, que visem uma melhoria do produto final.

Grupo de Trabalho de Tecnologia

- Analisar o sistema eLiga atual e identificar alterações para uma posterior evolução da plataforma em 2022-23;

- Análise técnica da plataforma VideoObserver e avaliar tecnicamente soluções de tactical feed, scouting e tracking;

- Promover alterações a nível de segurança nas plataformas da Liga Portugal;

- Desenvolver estudo de condições de Internet nos Estádios das Competições Profissionais e projetar melhorias, assim como possíveis soluções.

Grupo de Trabalho de Prevenção e Segurança

- Manter o acompanhamento permanente à evolução da Lei 39/2009 e criar as melhores práticas para a sua implementação;

- Promover formação contínua em matéria de segurança através da criação de orientações uniformes para o melhor desempenho das funções;

- Divulgação de um novo Guia Prático sobre funções dos OLA pela UEFA;

- Criação de um Guia orientador direcionado aos Diretores de Segurança das Sociedades Desportivas;

- Criação de diretrizes para a implementação de um Departamento de Segurança na Liga Portugal.

Grupo de Trabalho de Jurídico

- Necessidade de revisão do CCT outorgado entre a Liga Portugal e o SJPF e a ANTF;

- Harmonização de alguns conceitos do Regulamento Disciplinar;

- Tornar o Manual de Licenciamento mais coerente, melhorando a articulação dos diversos procedimentos;

- Análise da proposta do Governo para a alteração do Regime Jurídico das Sociedades Desportivas;

- Análise da proposta de alteração legislativa sobre a revogação do cartão do adepto.