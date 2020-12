Jornada em análise: Pote lançado de mão-cheia

O leão lidera destacado a lista dos melhores marcadores da prova, com nove golos

O avançado Pedro Gonçalves, do Sporting, entrou para o sétimo lugar do ranking que distingue os jogadores com o maior número de jogos consecutivos a marcar golos na I Liga, nas últimas cinco épocas.

O leão lidera destacado a lista dos melhores marcadores da prova, com nove golos - tendo bisado por quatro vezes - mas o que importa agora destacar é a extrema regularidade com que o tem feito, somando já cinco partidas consecutivas a fazer o gosto ao pé. Se mantiver o fôlego pode aspirar a apanhar Jonas que, ao serviço do Benfica, em 2017/18, somou dez partidas consecutivas (!) a faturar, entre a 3.ª a 12.ª.