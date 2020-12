Jorge Jesus e Sérgio Conceição: as contas das finais dos dois treinadores

Com mais 20 anos de idade, o treinador benfiquista esteve em mais 17 decisões do que o dragão.

Jorge Jesus tem muito maior experiência em finais do que Sérgio Conceição, o que, logo à partida, pode explicar-se pela idade e pelos anos de carreira.

Enquanto o técnico do Benfica tem 66 anos e está na 32.ª época, Sérgio Conceição tem menos 20 de idade e só é técnico principal desde 2011, tendo agora entrado na sua 10.ª época de serviço. Uma diferença significativa que naturalmente ajuda a explicar a diferença no número de finais realizadas: 23 para Jesus, seis para Conceição.

Por outro lado, é preciso dizer que, com a idade atual de Sérgio Conceição, o treinador do Benfica não tinha jogado ainda uma única final, o que veio apenas a ocorrer quando tinha 52 anos, numa Taça de Portugal perdida pelo seu Belenenses contra o Sporting. Depois disso, porém, o técnico arrepiou caminho, vencendo 16 títulos através de finais.

O líder das águias tem 16 triunfos em 23 finais, perdendo apenas duas das últimas 13, frente a Liverpool e Aves. Sérgio Conceição já perdeu quatro em seis, sendo três delas nos penáltis

É preciso notar, aliás, que é notória a aprendizagem de Jesus ao longo do tempo, uma vez que a percentagem de vitórias em finais é muito maior nos últimos anos do que no início. Se dividirmos as suas finais em metades, nas últimas 13 perdeu apenas duas, enquanto nas primeiras treze tinha sido derrotado em cinco. Um balanço, ainda assim, extremamente positivo para o técnico. Lembre-se, aliás, que estas duas que perdeu, uma foi contra o Liverpool na final do Mundial de clubes e a outra foi diante do Aves, rodeada de um contexto completamente fora do normal, após a violenta invasão de adeptos leoninos à Academia.

Quanto a Conceição, joga a seu favor o facto de ter ganho a única que disputou frente ao Benfica. Das quatro que perdeu, três ocorreram no desempate por grandes penalidades.