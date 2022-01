Jorge Costa: trabalho de Sérgio "é notável" e FC Porto está "lançado para conquistar o campeonato"

ENTREVISTA - Forte técnica e taticamente, o treinador dos dragões tem nas relações humanas outra grande qualidade. Jorge Costa atribui-lhe a grande quota-parte de um êxito que é indissociável do presidente portista

Sérgio Conceição é dos melhores amigos, "se não o melhor", que Jorge Costa fez no futebol. Por isso também, a carreira do atual treinador portista é seguida com muita atenção pelo Bicho. Que elogia com facilidade o trabalho que tem sido feito: "Com as dificuldades que tem, que são conhecidas, que não são de agora, principalmente pelas dificuldades que o clube tem em contratar, os resultados têm sido bem acima daquilo seria de esperar", diz Jorge Costa, que tira uma conclusão... "Com todo o respeito pelos adeptos, pela direção, pelos jogadores, acho que o que se conseguiu nestes últimos anos se deve muito ao Sérgio".