Jorge Braz na "mesa redonda do futsal" da APAF

Selecionador nacional será um dos palestrantes do evento que se realizará na Póvoa de Varzim.

A APAF irá realizar esta sexta-feira, pelas 21 horas, no auditório municipal da Póvoa de Varzim (Escola de Música) mais uma edição da "Mesa Redonda do Futsal". Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, será o palestrante em destaque do evento onde, segundo a APAF, "esta modalidade assume um papel central numa conversa entre vários intervenientes das diversas áreas de atuação" e que contará, por isso, com a particpação de dirigentes, treinadores, árbitros, jogadores, jornalistas, e é direcionada para os mais diversos agentes, tendo em conta que a sessão será aberta ao público em geral.

Além do selecionador nacional de futsal, também participarão no debate João Marçal, ex-jogador de futsal, agora comentador desportivo, Ana Azevedo, jogadora e capitã da Seleção Nacional de futsal feminino, Sílvia Moreira, presidente do ADCR Caxinas e Poça da Barca, e Gustavo Barros, árbitro C1.