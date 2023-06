Jogou no Sporting e agora trabalha numa imobiliária: "Não sei como será a minha vida"

Betinho com a bola

Betinho sofreu uma fratura de rótula no joelho direito e tem a carreira de futebolista em risco. Não baixou os braços e está a enveredar por uma nova profissão

Betinho foi jogador do Sporting e um produto da formação. Quando saiu dos juniores era apontado a altos voos. Chegou à equipa principal em 2012/13, fez quatro jogos e não mais recuperou essa oportunidade. Na época seguinte fez nove golos na equipa B e rumou a Setúbal por empréstimo.

Depois de em 2014/15 só ter jogado uma vez pelo Brentford, reencontrou os golos na equipa secundária leonina já após um empréstimo ao Belenenses sem grandes benefícios. É em 2019/20 que a aventura no Espinho começa e a proximidade à família, de quem é natural de Santa Maria de Lamas, dá frutos. Foram 20 golos em três anos, apesar de problemas físicos. No entanto, a vida de Betinho mudou grandemente nos últimos tempos, pois depois de ter debelado uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito voltou a ter o azar a bater à porta neste início de 2023.

"Estou a recuperar de uma lesão. Num choque com um colega, acabei por contrair uma fratura de rótula", descreve em conversa com O JOGO o avançado de 29 anos. "Ninguém esperava que a lesão fosse um problema diferente ao que tinha tido. Depois da rotura de ligamentos, percebi que não tinha equivalência de massa muscular nas duas pernas", conta, lamentando o azar novamente na perna direita.

Preparado desde a rotura para que o futebol passasse a ser um passatempo e não mais uma carreira, Betinho faz a sua vida normalmente, está recuperado para trabalhar, mas não para competir. Então, sem baixar os braços, abraçou uma nova profissão, a de consultor imobiliário. Foi na pausa de almoço dessa nova ocupação que, amavelmente, aceitou falar com o O JOGO.

"É uma nova área. É interessante. Não sei como será a minha vida no futuro, se vou conseguir voltar a jogar. Aceitei, durante os últimos tempos, que poderia ter de fazer outra coisa profissionalmente. Posso ver dos dois lados: o futebol trouxe-me estas últimas tristezas, mas também me deu muito. Estou tranquilo quanto a isso", terminou.

Betinho termina contrato com o Espinho neste verão, mas além da incursão na imobiliária prescreve treinos desportivos associados ao alto rendimento fruto da formação em técnico especialista de exercício físico.