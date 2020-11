Jogos do Campeonato de Portugal passam para horário matinal

Fica também autorizado o regresso a casa das equipas depois das 13h00, no próximo fim de semana

As partidas do Campeonato de Portugal do próximo fim de semana, período em que vigora o decreto do estado de emergência, realizar-se-ão às 11 horas de sábado e domingo, terminando antes das 13 horas. Apesar do dever de recolhimento estabelecido, as equipas estarão autorizadas a regressar aos seus territórios e os jogadores e equipas técnicas aos seus domicílios depois da hora limite.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) marcou para as 11h00 todos os jogos previstos para o fim de semana de 14 e 15 de novembro, face às restrições impostas com o estado de emergência, devido à pandemia de covid-19.

"Para conhecimento dos sócios ordinários, clubes, sociedades desportivas e demais interessados, informamos que os jogos agendados, em todas as competições, para o fim de semana de 14 e 15 de novembro, terão início às 11h00, mantendo-se a data inicialmente agendada", lê-se no comunicado da FPF.

Entre as medidas que entraram esta segunda-feira em vigor constam o recolher obrigatório noturno durante a semana (entre as 23h00 e as 05h00) e ao fim de semana a partir das 13:00 nos 121 concelhos de maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

Nestes 121 municípios, abrangendo 70% da população residente, estão incluídos todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Esta manhã, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tinha confirmado a continuidade das competições, em entrevista à rádio Antena 1: "Os jogos profissionais, ou equiparados a profissionais, podem acontecer, porque são atividades profissionais e, portanto, enquadrados no âmbito das atividades profissionais que podem existir".

"Contactado oficialmente o Governo, foi dada expressa concordância a decisões que determinassem a não realização de jogos nos períodos acima referidos", sublinhou a FPF, admitindo que "os clubes podem alterar, de comum acordo, a data e hora dos jogos - designadamente para os dias 12, 13, 16 e 17 de novembro - sujeito a aprovação da FPF e até ao próximo dia 11 de novembro".

Nos próximos dois fins de semana, as duas competições profissionais de futebol que se disputam em Portugal vão estar paradas, devido a compromissos da seleção e à terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas estão agendados jogos de competições nacionais e regionais de várias modalidades, incluindo o futebol.

No sábado, dia 14, a seleção portuguesa de futebol recebe a França, em jogo do Grupo C da Liga das Nações, agendado para o estádio da Luz, em Lisboa.

Entre 20 e 22 de novembro, além da Taça de Portugal, decorre no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a última prova da temporada de Moto GP.

Portugal contabiliza pelo menos 2.896 mortos associados à covid-19 em 179.324 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).