Jogos de FC Porto, Benfica e Braga nas provas europeias vão ter adeptos

Os primeiros jogos caseiros de cada uma das três equipas portuguesas na Europa vão contar com 15% de lotação.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou este sábado que os primeiros jogos "caseiros" de FC Porto, Benfica e Braga nas competições europeias vão contar com adeptos nas bancadas.

A decisão surgiu na sequência de um conjunto de reuniões entre a FPF e a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, o Ministério da Saúde e a Autoridade de Saúde, que resultou num acordo para a realização de mais três testes, no caso com 15 por cento de lotação das bancadas.

Os jogos em questão são o Braga-AEK Atenas, no dia 22 de outubro (Liga Europa), o FC Porto-Olympiacos, no dia 27 (Liga dos Campeões), e o Benfica-Standard Liège, no dia 29 (Liga Europa).

A FPF anunciou ainda os princípios incluídos no parecer técnico da DGS, que deverão ser respeitados: "A lotação dos camarotes e zonas corporate deve observar os seguintes critérios: a) Com menos de seis lugares deve ser reduzida de forma a garantir o distanciamento de dois metros entre espectadores; b) Com mais de seis lugares deve ser reduzida, pelo menos para 50% e garantindo o distanciamento de dois metros entre espectadores; Estes três testes piloto serão acompanhados pela equipa da Direção de Competições da FPF que foi responsável pelos testes efetuados no Estádio José Alvalade nos jogos da Seleção Nacional com Espanha e Suécia", pode ler-se na missiva emitida pela Federação.

De recordar que, para dia 19 de outubro (segunda-feira), está marcada uma reunião entre a Liga e as autoridades de Saúde, de onde deverá sair uma decisão relativamente à reintrodução de adeptos nos estádios das competições profissionais.