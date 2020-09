Jogos da Seleção terão adeptos por serem "de menor risco", explica Graça Freitas

Diretora geral da Saúde abordou a abertura de portas nos jogos da Seleção Nacional com Espanha e Suécia.

Foi uma das notícias que marcou o dia de terça-feira: os jogos de Portugal frente a Espanha e Suécia, a 7 e 14 de outubro, respetivamente, vão contar com adeptos nos estádios.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, pronunciou-se esta quarta-feira sobre o tema, vincando o caráter experimental da decisão e explicando por que razão o "teste-piloto" será levado a cabo em jogos da Seleção Nacional.

"A situação vai evoluindo e nós vamos apenas fazer dois 'pilotos'. É testar um conceito, experimentar uma coisa para ver se resulta em segurança. Vamos fazer esses dois pilotos de forma gradual, com a FPF e jogos da Seleção, que são considerados de menor risco", assinalou Graça Freitas, na conferência de imprensa diária da DGS.

"O primeiro será em Alvalade, com Espanha, e terá uma assistência prevista de cinco por cento de lotação. veremos como será a entrada e a saída dos adeptos, o comportamento... Na semana a seguir será com 10 por cento do público. Vamos ver, como são os circuitos e o comportamento das pessoas novamente. Estamos a testar as condições para ver o comportamento das pessoas sem nenhum estigma associado, para ver o comportamento num estádio. É uma evolução natural. Vamos fazer testes, é uma experiência piloto. E depois veremos. A avaliação aqui será importantíssima. Depois poderá haver um terceiro piloto e poder-se-á entrar em modo de produção", acrescentou Graça Freitas.

O duelo com a Suécia, a contar para a Liga das Nações, também terá Alvalade como palco.

Sobre o jogo entre Santa Clara e Gil Vicente, da terceira ronda da I Liga, que terá 1000 adeptos nas bancadas do Estádio de S. Miguel, a ministra da Saúde, Marta Temido, assegurou que a decisão pertenceu à Direção Regional de Saúde dos Açores: "A questão do jogo do Santa Clara não me foi dirigida, é um jogo que vai realizar-se na região autónoma dos Açores, com uma equipa da região e insere-se na zona de decisão daquela Direção Regional", explicou.