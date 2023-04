Jogadores de Benfica, FC Porto e Sporting entre os mais promissores do mundo, com António Silva destacado

O CIES - Observatório do Futebol divulgou, esta quarta-feira, um estudo em que apresenta os jogadores mais promissores do futebol mundial. António Silva, do Benfica e da Seleção portuguesa, está entre em quarto lugar.

São 75 campeonatos à volta do mundo e entram no estudo todos os jogadores com menos de 20 anos. O CIES - Observatório do Futebol analisou os dados (experiência, dificuldade dos jogos e minutos jogados foram indicadores tidos em conta) e apresentou a lista, esta quarta-feira.

António Silva, defesa-central do Benfica e da Seleção portuguesa, destaca-se ao aparecer em quarto lugar (com a mesma pontuação do terceiro), apenas atrás de Pablo Gavi (Barcelona), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e Marcos Leonardo (Santos).

Depois, o CIES apresenta os dados discriminados por posição. Entre os guarda-redes, nota para Gonçalo Ribeiro, do FC Porto; Nos defesas-centrais aparecem António Silva, a liderar, e Osmane Diomande, do Sporting; Mateo Tanlongo e Dário Essugo, ambos do Sporting, estão entre os 20 médios defensivos mais promissores do mundo; Andreas Schjelderup, do Benfica, é destaque nos extremos e Youssef Chermiti, do Sporting, nos ponta de lança.

Consulte o estudo aqui.