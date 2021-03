Jogadores da Liga BPI, Liga Placard e do Campeonato de Portugal ajoelham-se contra o racismo

Federação Portuguesa de Futebol vai promover ações de sensibilização para assinalar o Dia Internacional de Luta contra Discriminação Racial

Os futebolistas da Liga BPI, Liga Placard e do Campeonato de Portugal vão ajoelhar-se, antes dos respetivos jogos neste domingo, em homenagem ao movimento "Black Lives Matter", que pretende assinalar o Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial (21 de março).

"A luta contra o racismo será visível nas competições organizadas pela FPF no dia 21 de março - Liga BPI, Liga Placard e Campeonato de Portugal. (...) Será feita uma homenagem simbólica ao movimento 'Black Lives Matter', com os jogadores a ajoelharem antes do apito inicial", pode ler-se no sítio oficial da FPF na Internet.

A ação simbólica integra a campanha "Racismo fora de jogo" promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em virtude das parcerias com a Associação Plano I e com a FARE Network, "principal organização não-governamental europeia de combate à desigualdade e discriminação no futebol".

O organismo sustenta que "estará sempre empenhado em identificar, combater e erradicar comportamentos racistas e intolerantes no futebol português" e frisa que "poderá ter êxito nessa missão"com o "esforço conjunto de entidades governamentais e não-governamentais, clubes, associações de classe e outros parceiros".

Também no próximo domingo, a FPF vai proceder ao lançamento do site português "Black Lives Matter in Football", no qual, além de se ter acesso a estudos sobre racismo no futebol nacional, poderão ser feitas denúncias de situações de discriminação no seio da modalidade.

As eventuais queixas submetidas na futura plataforma, refere o organismo federativo, serão depois reencaminhadas para a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, órgão que ficará então responsável pela averiguação e tratamento das mesmas.