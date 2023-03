Jogador do Lavrense esfaqueado está melhor e já consegue comunicar

Rui Borges, presidente do clube, deu conta das melhoras significativas a O JOGO.

João Freitas, jogador do Lavrense, dos distritais da AF Porto, que foi esfaqueado na madrugada do passado domingo já apresenta melhoras significativas do estado de saúde, segundo disse Rui Borges, presidente do clube, a O JOGO.

"Neste momento, o João está em recuperação, já saiu do estado de coma, que lhe tinha sido induzido. Já conseguiu comunicar com alguns familiares, amigos e colegas de equipa", conta o dirigente que, apesar, de não garantir que o jogador, de 20 anos, esteja fora de perigo, está otimista quanto à recuperação. "Está a recuperar e espera-se que as coisas corram bem", diz.

Segundo a Polícia Judiciária, o incidente ocorreu nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna "na sequência de um desentendimento".