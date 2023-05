Jogo entre Regadinhas de Freiriz e Águias de Tabuadelo

O jogo entre os juniores do Regadinhas de Freiriz e do Águias de Tabuadelo, no campo emprestado de Turiz, em Vila Verde, ficou no domingo marcado por uma enorme confusão, que obrigou mesmo ao final antecipado da partida.

Um jogador da equipa visitante agrediu o árbitro (que teve mesmo de ser transportado ao hospital), o que despoletou uma enorme confusão que se alargou aos adeptos presentes na bancada.

A equipa da casa reagiu aos acontecimentos, em comunicado. Leia na íntegra:

"A Direção dos Regadinhas de Freiriz vem por este meio repudiar veemente os desacatos ocorridos ontem á tarde no Campo de Jogos de Turiz no jogo da 3ª Jornada da Série 4 da Fase de Manutenção da 1ª Divisão do Campeonato Distrital de Juniores, entre a nossa equipa e o Águias de Tabuadelo.

Num jogo perfeitamente normal, uma incompreensível agressão de um jogador da equipa adversária ao árbitro principal do jogo provocou o término prematuro do mesmo por falta de segurança, desencadeando á posterior cenas lamentáveis com adeptos e jogadores de ambas as equipas. Esta não é a forma como gostamos de estar no futebol nem nos revemos neste tipo de comportamentos. Desde já os votos de rápidas melhoras ao Sr. Árbitro Luis Novais, que teve necessidade de assistência médica.

Estes acontecimentos, que infelizmente vão sendo recorrentes nos campos de futebol, reforçam a urgência da discussão da segurança dos mesmos e da evidente necessidade de existência de forças de segurança em jogos que impliquem algum risco.

A Direção dos Regadinhas de Freiriz."

Ora veja a enorme confusão: