João Paulo Rebelo sobre o Belenenses-Benfica: "Ninguém fica bem na fotografia neste caso"

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, comentou o sucedido no Belenenses-Benfica, em entrevista à RTP3.

Pedido de esclarecimentos: "Ninguém fica bem na fotografia neste caso. No domingo, pedi um conjunto de esclarecimentos à Liga Portugal para que pudesse estar munido de informação para que pudesse interpretar melhor este caso. Aguardo que formalmente me sejam enviados estes esclarecimentos. Estou evidentemente preocupado com o futuro imediato. Tive uma reunião com a Liga e fiz um conjunto de perguntas, faz sentido ou não que a Liga repense os seus próprios regulamentos, tem ou não a Liga capacidade para dar resposta a situações deste género? Ninguém fica bem na fotografia."

Faltou bom senso: "Devia ter havido bom senso, não me furto a dizer isso. É fundamental perceber o que aconteceu e imediatamente começarmos a trabalhar, nomeadamente o promotor, o que tem que fazer para que uma situação destas não se volte a repetir. Há uma responsabilidade de quem tem que organizar estas competições e deve organizar esta situação. O melhor que podia ter acontecido, era não ter acontecido o jogo."

Repetição do jogo? "É mesmo desejável é que a Liga crie todas as condições, antecipe cenários, procure todas as formas para que uma situação desta natureza não se repita."