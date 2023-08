Secretário de Estado da Juventude e Desporto vai assistir ao duelo entre Benfica e FC Porto.

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, vai marcar presença no Municipal de Aveiro para assistir ao encontro da Supertaça entre Benfica e FC Porto.

As águias, campeãs nacionais, e dragões, vencedores da Taça de Portugal, vão disputar a 45.ª edição do troféu na quarta-feira, às 20h45, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Évora.