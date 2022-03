Jesus: "Desde que saí do Benfica, as propostas foram pensadas e rejeitadas"

Treinador foi esta terça-feira homenageado no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Confira as palavras de Jesus à saída do evento.

Homenagem: "Quero enaltecer a ANTF por se ter lembrado desta homenagem de carreira. Há mais dois treinadores com mais jogos do que eu, mas estou próximo de passar à frente. Tenho de agradecer aos clubes e ter saúde para continuar."

Regresso ao ativo em Portugal? "De momento, não. Mas de certeza que vou voltar ao futebol português. A próxima tarefa será fora de Portugal."

603 jogos na I Liga: "Sou um treinador que raramente saiu do país e deu a possibilidade de ter muitos jogos. Desde há três ou quatro anos que é ao contrário, mais fora do que cá. Os nossos treinadores são muitos procurados fora do país e se calhar é difícil fazerem tantos jogos como eu."

Treinadores portugueses no Brasil: "É pelo reconhecimento do treinador português, não só lá como em todo o mundo. É verdade que no Brasil fui o pioneiro. Quer dizer, não fui o primeiro, houve outros, mas não foram tão realçados. Deixa-me orgulhoso e penso que é um mercado bom para o treinador português."

Possível regresso ao Brasil: "As minhas propostas de trabalho, desde que saí do Benfica, foram pensadas e rejeitadas. Só quero começar a pensar nisso a partir de maio e junho."

Abordagens foram da Europa? "De todos os países, algumas são do conhecimento público."

Futuro: "Começar a próxima época a trabalhar? Vamos ver. Estou pendente. Mas, como disse, felizmente posso escolher. Portugal? Muito difícil."