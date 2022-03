Jesus acredita que Portugal vai ao Mundial e não afasta servir o país: "No futuro..."

Técnico não tem dúvidas da qualificação lusa para o Catar, ainda que os ausentes Pepe e Rúben Dias fragilizem a defesa. Ser selecionador nacional é possível, mas não a curto prazo

Um dos muitos milhões de portugueses expectantes quanto ao apuramento de Portugal para o próximo Campeonato do Mundo, Jorge Jesus, enquanto prevê que o playoff "não vai ser fácil", atribui confiança total à ida da seleção ao Catar, em 2022.

"Estou cem por cento crente. Não será fácil, mas temos [alguns] dos melhores jogadores do mundo", realçou o treinador, que apontou, como adversidade, as ausências de Pepe e Rúben Dias, relativizando-as com a valia do selecionador.

"Teremos um setor algo fragilizado, devido à ausência dos dois supostos melhores centrais. Mas o [selecionador] Fernando Santos tem muito conhecimento dos jogadores, muita capacidade [de trabalho] e, de certeza, terá os jogadores à altura do jogo com a Turquia", considerou Jesus, que avaliou a seleção turca como "forte" e apetrechada de "jogadores com qualidade".

Numa altura em que é debatida a continuidade de Fernando Santos no comando, caso falhe o apuramento para o Mundial'2022, Jorge Jesus assegurou que o cargo de selecionador não está nos planos próximos, mas não afasta essa possibilidade.

"Não. Neste momento [da carreira], vou continuar a trabalhar [em clubes]. No futuro, pode ser isso [ser selecionador]. Mas, se essa perspetiva se abrir, são poucas as seleções em que poderei trabalhar", afirmou o ex-treinador do Benfica.

A curto prazo, Jesus, que falou à margem duma homenagem promovida pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, garantiu "que a próxima tarefa será fora de Portugal" e que, desde, desde que saiu do Benfica, "foram rejeitadas" várias propostas oriundas "de todos os países, algumas são do conhecimento público".