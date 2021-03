Jardel reage a vídeo colocado nas redes sociais: "É vergonhoso o que estão a fazer com o meu nome"

Jardel considera ser "vergonhoso o que estão a fazer" com o seu nome depois do que deu ao futebol português.

Mário Jardel recorreu esta terça-feira às redes sociais para deixar uma publicação no Instagram, onde se revela indignado pela divulgação de um vídeo editado, no qual é deixada a ideia de que o antigo avançado de FC Porto e Sporting estaria a consumir substâncias estupefacientes durante um live no Instagram da Liga Portugal.

Jardel considera ser "vergonhoso o que estão a fazer" com o seu nome depois do que deu ao futebol português. "Essa pessoa que fez esse corte deveria ter vergonha do que está a insinuar, pois esse meu problema já saiu há muito tempo da minha vida", pode ler-se no início da publicação.

"Só uma pessoa com pensamentos muito maus poderia imaginar que eu me poderia estar a drogar em frente ao meu sobrinho de três anos e que inclusive o coloquei ao colo várias vezes durante esse live ", acrescentou.

"É vergonhoso o que estão a fazer com o meu nome depois do que eu dei ao futebol português. [...] Por muito que algumas pessoas que me querem mal o que escrevi no futebol Português ninguém nunca apagará!!! Sou o melhor marcador de golos numa época no século XX", escreveu ainda.

Jardel anuncia ainda que colocou advogados a procurar a origem do vídeo e que irá até às últimas consequências.