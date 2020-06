Jardel eleito o melhor de sempre: "É difícil fazer o que fiz em 20 anos de carreira"

Jardel foi eleito o melhor jogador do futebol do estado brasileiro do Ceará:

Jardel, que em Portugal passou com enorme sucesso pelas equipas do FC Porto e do Sporting - tendo ainda deixado importante marca na passagem pelos turcos do Galatasaray - foi eleito o melhor jogador do futebol do estado brasileiro do Ceará.

O avançado, que no Brasil começou no Ferroviário e destacou-se no Grémio, fala com orgulho da carreira: "´É difícil fazer em 20 anos da minha carreira o que eu fiz no Brasil e na Europa. Não fiz isso sozinho, fiz isso com a ajuda de muita gente que fez parte da minha história", disse ao site Globoesporte, que organizou a votação..

Olhando para o futebol da atualdidade, Jardel lamenta a falta de avançados como ele foi: "Hoje em dia, você não se vê um avançadio de área como era o Jardel antigamente, Ronaldo, com características diferentes. Você montava uma Seleção Brasileira e tinha um Romário para se equilibrare um Jardel para fazer golo de cabeça", disse.