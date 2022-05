Jamor está a receber operações de requalificação para as 4 finais

Decisões da Liga 3, do Campeonato de Portugal, da Taça de Portugal e da Taça de Portugal feminina passam pelo Estádio Nacional

O Estádio do Jamor já está a ser preparado para as decisões que se avizinham nas diferentes competições do futebol português. O reduto já está a receber operações de requalificação para as 4 finais.

No seu site oficial, a FPF garantiu que "todos os pormenores estão a ser tidos em conta para estejam reunidas as condições ideais para receber os intervenientes".

A primeira grande decisão é a final da Liga 3, marcada para este sábado, entre Torreense e UD Oliveirense. Depois, a final da Taça de Portugal Placard, com FC Porto e Tondela a medirem forças a 22 de maio. Segue-se a final da Taça de Portugal Feminina, marcada para 28 de maio, entre Sporting e Famalicão. A 5 de junho, disputa-se o último jogo decisivo, a final do Campeonato de Portugal.