ZOOM - Craques portugueses são talismã dos líderes na Liga dos Campeões

Podemos usar o conceito de talismã quando se fala de jogadores portugueses na Liga dos Campeões. A maior parte das equipas com os nossos "emigrantes" está em posição cimeira - quase todas com o apuramento garantid para os oitavos de final - e poucas são as que, com recursos "tugas" nos planteis, irão ficar pelo(s) caminho(s): Liga Europa ou nada.

Com mais de meia seleção nacional espalhada pelos maiores ou mais sonantes emblemas europeus, excluindo FC Porto e o Benfica, que, naturalmente, terão mais portugueses ao seu serviço, podemos constatar algumas particularidades interessantes quando a fase de grupos da Liga dos campeões está praticamente definida (à quinta jornada):

- Há 18 jogadores portugueses inscritos pelos emblemas estrangeiros na prova máxima do futebol europeu de clubes;

- Apenas o Grupo G não teve portugueses em palco;

- Todos os líderes de grupo - à exceção do Real Madrid, do agrupamento sem portugueses - têm pelo menos um internacional lusitano entre as suas hostes.

Assim, de A a H, os melhores desempenhos nos oito grupos permitem dizer que ter um português na equipa é como ter uma espécie de talismã. E a certeza de que dispõem de mão-de-obra qualificada para o futebol de alta competição.

Começando pelo A, o ex-sportinguista Gelson Martins veste as cores do líder Atlético de Madrid, embora só tenha jogado pouco menos de meia-hora, contra o Borússia de Dortmund, segundo classificado, equipa que conta com Raphael Guerreiro, que participou em três jogos e marcou dois golos. Nestas contas, entra ainda Rony Lopes, do Mónaco, equipa afastada das eurotaças, e uma das poucas exceções que confirmam a regra.

No Grupo B, Nelson Semedo participou em três partidas do Barcelona (não completas), equipa que já garantiu o primeiro lugar, enquanto Tottenham, Inter (João Mário não está inscrito na Champions) e PSV não têm portugueses nos quadros da fase de grupos.

Mário Rui, do Nápoles, é o único jogador lusitano do Grupo C e fez o pleno das partidas até agora disputadas.

Nestas contas de líderes de agrupamentos, podemos incluir o FC Porto, que já garantiu o primeiro posto do D, sendo que neste também há que contar com Manuel Fernandes e Éder, do Lokomotiv de Moscovo, ainda em luta pelo apuramento para a Liga Europa. Têm menos um ponto (três) que os turcos do Galatasaray, que, tal como os alemães do Schalke 04, não têm portugueses no plantel.

Segue-se o Grupo E, do Benfica (Liga Europa), com um ex-benfiquista - Renato Sanchez - a integra o lote do primeiro classificado, o Bayern de Munique. Tem um golo marcado, precisamente contra a antiga equipa, na partida disputada no Estádio da Luz. No último lugar, o AEK de Atenas conta com Hélder Lopes e André Simões.

Bernardo Silva, no F, tem brilhado no Manchester City. Apesar de lesionado (não jogou a última partida), já tem dois golos no currículo na equipa montada por Pep Guardiola que, curiosamente, conta ainda com três jogadores que atuaram no FC Porto, o brasileiro Danilo, argentino Otamendi e o francês Mangala, e um no Benfica, o guarda-redes Ederson. No segundo lugar está o Lyon, de Anthony Lopes, que também se poderá apurar para a fase seguinte, se o Shaktar, sem portugueses, tal como o Hofenheim, não recuperar dois pontos face aos franceses na derradeira ronda.

Como não há portugueses no G - e o que choram os adeptos do Real Madrid por Cristiano Ronaldo... -, passamos ao H, precisamente com a equipa do internacional português, a Juventus, que conta ainda com João Cancelo. A Juve tem mais dois pontos que o Manchester United, treinado por José Mourinho, e que integra Diogo Dalot, embora o ex-portista apenas tenha participado no primeiro encontro, estando afastado por lesão.

Deste grupo, nota ainda para o "mal menor" do Valência, de Rúben Vezo, Gonçalo Guedes e Kevin Gameiro, que garantiu o acesso à Liga Europa, e para um luso-suíço (naturalizado helvético pela UEFA), Pedro teixeira, dos Young Boys, com apenas um ponto e fora de todas estas contas.