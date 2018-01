"Vão continuar sem saber jogar, mas não é isso que importa"

José Peseiro valorizou a iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol

A 1.ª edição do "Football is Medicine" reuniu alguns dos investigadores mais prementes da Europa, concluindo-se a importância do desporto, mas principalmente do futebol para um estilo de vida ativo. Portugal e Dinamarca foram pioneiros e explicaram como o football fitness - iniciativa que coloca clubes de futebol como organismos que recebem praticantes (de miúdos a idosos) para jogarem recreativamente - é um projeto que se destina a todas as pessoas, independentemente da idade. "Alguns nunca jogaram futebol. Depois de andarem aqui dois anos, vão continuar sem saber jogar. Contudo, não é isso que importa. Transformaram-se, sim, em pessoas saudáveis", começa por dizer Peter Krustrup.

José Peseiro, que concluiu o mestrado na Faculdade de Motricidade Humana, aproveitou para visitar alguns colegas do tempo pré-treino e vincou a organização da FPF: "Faz todo o sentido estar aqui. O futebol mudou completamente. É importante perceber que o futebol é relevante na formação dos jovens, que faz bem a todos os estratos sociais. Melhora a saúde mental, ajuda o corpo. Além da prevenção, ajuda na cura de algumas doenças, próprias de uma sociedade cada vez mais consumista e sedentária. Este projeto poderia ser de outra qualquer modalidade, mas ainda bem que é do futebol. Estas conferências são muito importantes para acordar os jovens e as entidades públicas. A Federação Portuguesa de Futebol está de parabéns".

Peter Krustrup, investigador e professor universitário, vincou a importância do futebol recreativo: "Há espaço para todo o futebol. No futebol fitness, no entanto, não importa quem ganha. Também gosto muito do alto rendimento, mas aqui o foco passa por alargar este projeto, de forma a sensibilizar as pessoas para a importância do desporto".E como terá sido coabitar com Portugal, numa disputa tão acesa pelo acesso ao Mundial? "Fácil e entusiasmante. No futebol masculino, Portugal costuma ganhar. Nas mulheres, costumamos ser nós", esclarece o ex-selecionador adjunto feminino da Dinamarca.

A Dinamarca acolherá a segunda edição da conferência em janeiro de 2019 e Bent Clausen, vice-presidente da federação, elogiou o empreendimento que acolhe as seleções portuguesas: "Estou impressionado com a Cidade do Futebol. Queremos ter um complexo como este. Direi aos jogadores que têm de ganhar um Mundial para termos isto. Vai ser fácil motivá-los".Destaque para as presenças de João Vieira Pinto (diretor da FPF), José Carlos Noronha (diretor da unidade de saúde e performance da FPF), Francisco Neto (selecionador nacional de futebol feminino) e Mário Narciso (selecionador nacional de futebol de praia). A conferência finaliza amanhã, 26 de janeiro, na Cidade do Futebol.