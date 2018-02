Tudo por Portugal: Fernando Gomes foi ver o trabalho de reconstrução das casas

Fernando Gomes foi ao terreno ver o trabalho de reconstrução de casas destruídas pelos incêndios em 2017

Fernando Gomes visitou, esta terça-feira, alguns dos concelhos mais afetados pela vaga de incêndios de 2017.

Deu uma palavra amiga a quem foi afetado diretamente pelas tragédias, viu, no terreno, como estão a ser aplicadas as verbas angariadas pela FPF e os seus parceiros na campanha "Tudo por Portugal".

Emocionou-se, para além do seu perfil discreto, ao ver algumas das obras de reconstrução das 12 casas de primeira habitação (sem seguro) nos 4 distritos mais afetados pelos incêndios: Leiria, Coimbra, Viseu e Castelo Branco.

Iniciou o dia com uma visita em Braçal, na Sertã, passou por Sobreirinho, Oleiros, e terminou, esta tarde, a primeira fase da visita em São Joaninho, Santa Comba Dão.

Em declarações ao fpf.pt e aos órgãos de comunicação social, Fernando Gomes mostrou-se agradado com o que viu: "Muito satisfeito, naturalmente. Depois daquilo que aconteceu, em que todos os pertences desapareceram nos terríveis fogos de outubro, hoje venho cá depois da nossa ajuda. Em boa hora o fizemos com os jogos disputados em dezembro. Foi possível angariar um valor que permitiu a reconstrução desta casa, por exemplo. São doze no total", explicou em Braçal.

"Privilegiámos a ajuda a famílias com reduzidas hipóteses de fazerem a reconstrução das suas casas de primeira habitação. Foi um trabalho conjunto com as autarquias e é um momento de orgulho para a nossa federação. Não posso dizer que seja um momento de felicidade face à tragédia que todos vimos acontecer nestas regiões mas temos orgulho no trabalho feito que vai permitir que no fim de maio as doze casas sejam entregues às pessoas que perderam todas as suas posses", assinalou.

Revelando-se sensibilizado com esta missão sublinhou a marca de água federativa: "Temos vindo a afirmar que somos muito mais do que apenas uma federação desportiva. Não devemos nem podemos esquecer a nossa responsabilidade enquanto instituição de utilidade pública e uma organização nacional que tem procurado fazer tudo por Portugal. Queria agradecer a todas as pessoas presentes nos dois estádios dos jogos solidários, aos órgãos de comunicação social e televisões que se associaram à campanha, às pessoas que nos ajudaram nas linhas telefónicas de valor acrescentado e às pessoas que ligaram e contribuíram para esta campanha", terminou.

A campanha "Tudo Por Portugal" foi uma iniciativa lançada pela FPF para auxiliar na reconstrução de casas de primeira habitação de vítimas dos incêndios dos fogos deste verão. O valor total angariado nas receitas de bilheteira dos jogos com Estados Unidos e Arábia Saudita e através das linhas telefónicas do call center solidário instalado na Cidade do Futebol, bem como dos donativos feitos diretamente à FPF, foi de 721.941,79 euros.