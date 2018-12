Treinador de infantis do Aljustrelense recebe Cartão Branco

O treinador jogou com apenas seis jogadores da sua formação, quando viu que que era o número de crianças que o técnico adversário tinha à disposição.

O árbitro João Lopes atribuiu este sábado o cartão branco ao treinador da equipa de infantis do Sport Clube Mineiro Aljustrelense, João Miguel Pires, na sequência da sugestão em fazer alinhar apenas seis jogadores na sua formação, igualando o número de crianças à disposição do técnico adversário.

No passado dia 15 de dezembro, a equipa do Grupo Desportivo e Cultural de Alvito apresentou-se no Estádio Municipal de Aljustrel apenas com seis crianças, numa competição de futebol de sete. Não querendo tirar partido da vantagem numérica, e sem que qualquer regulamento o obrigasse, a formação do Aljustrelense alinhou também com menos um jogador.

A atitude, já reconhecida pela Associação de Futebol de Beja e por muitas pessoas que tomaram conhecimento do caso, fica agora também assinalada com a atribuição deste cartão branco pelo árbitro da partida.

O cartão branco teve origem numa parceria do Instituto Português do Desporto e Juventude, da Confederação das Associações de Juízes e Árbitros de Portugal e da Coca-Cola, com o propósito de enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes desportivos.

A Associação de Futebol de Beja foi uma das primeiras a aderir a esta iniciativa, que já projetou bons exemplos um pouco por todo o país.