Torneio das Quatro Nações: seleção feminina termina em segundo lugar

Selecionador diz que foram cumpridos todos os objetivos

A seleção portuguesa de futebol feminino despediu-se do Torneio das Quatro Nações, na China, com um empate 0-0 diante da Finlândia, terminando a competição em segundo lugar.

No terceiro e último jogo no torneio, a equipa treinada por Francisco Neto repetiu o 'nulo' da primeira jornada, com a China. Na segunda ronda, no sábado, Portugal venceu a Tailândia, por 4-1.

"Foram cumpridos todos os objetivos que estavam determinados coletivamente. Temos pena de não ter conseguido vencer, essencialmente, este último jogo, porque o empate com a China e a vitória com a Tailândia foram, na minha opinião, resultados justos. Hoje merecíamos ter vencido", disse o selecionador Francisco Neto, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

Com o empate no jogo disputado no Complexo Desportivo Chongqing Yongchuan, Portugal terminou a competição em segundo lugar, com cinco pontos, atrás da China, que na última jornada bateu a Tailândia por 2-0 e ficou com sete pontos, resultantes de duas vitórias e um empate.

A equipa das 'quinas' apresentava-se no Torneio das Quatro Nações como a seleção menos bem cotada no 'ranking' da FIFA, no 33.º lugar, atrás da Finlândia (31.ª), Tailândia (28.ª) e China (15.ª).

"Tratou-se de um torneio muito competitivo e com uma densidade competitiva também muito elevada - com três jogos em seis dias. Portugal foi crescendo de jogo para jogo e conseguiu disputar todos os jogos, tal como era o nosso compromisso e objetivo desde o início. Todos os nossos adversários estavam acima de nós no ranking FIFA, mas essa realidade não se viu dentro de campo", disse Francisco Neto.