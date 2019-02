"Terroristas estiveram em Braga a preparar atentado para o Euro 2004"

Revelação foi feita por Carlos Anjos, antigo inspetor-chefe da Polícia Judiciária.

Carlos Anjos, antigo inspetor-chefe da Polícia Judiciária (PJ), revelou que foi evitado um ataque terrorista durante o Campeonato da Europa de 2004, que teria como alvo o então Primeiro-ministro Durão Barroso e outras altas individualidades portuguesas e estrangeiras.

"Terroristas estiveram em Braga a preparar um atentado para o Porto aquando da sessão de abertura do Euro 2004, não se sabendo se seria no jantar de abertura, no Edifício da Alfândega do Porto, ou no jogo inaugural, no Estádio do Dragão", explicou Carlos Anjos, que falava nas Jornadas Parlamentares do CDS-PP, em Braga.

"Recebemos uma informação três meses antes do Euro 2004, de que exatamente aqui, em Braga, encontrava-se um grupo algures a preparar um atentado terrorista, tendo em vista o maior evento da altura que era o campeonato europeu", acrescentou o investigador, citado pelo jornal I.

"Nós, PJ, decidimos que quatro horas antes, se não houvesse mais nada, iríamos detê-los com base nos documentos falsos. Foi isso que fizemos e a decisão foi muito bem tomada e ultrapassámos aquele caso", explicou Carlos Anjos, que ainda deu conta da identidade do suspeito: Mohammed Bouyeri, muçulmano radical com dupla nacionalidade holandesa e marroquina, agora com 30 anos e condenado a prisão perpétua em 2005. "Um desses elementos, dos que foram então expulsos de Portugal, já sete meses depois fez um atentado que vitimou mortalmente o cineasta Theo van Gogh", contou Carlos Anjos.